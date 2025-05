Arbeitsmarkt: Experten: Fachkräftemangel gefährdet Aufschwung

1 Im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist der Fachkräftemangel groß: Mehr als 12.000 Stellen konnten im März rechnerisch nicht besetzt werden. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Wer einen Dachdecker oder Heizungsbauer braucht, der braucht mitunter auch Geduld: In vielen Branchen fehlen Fachkräfte. Die Lage bessert sich zwar etwas - doch kann die Wirtschaft davon profitieren?











Link kopiert



Köln - Die Fachkräftelücke in Deutschland ist zwar kleiner geworden - Experten sehen in dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften aber weiterhin ein Hemmnis für die deutsche Wirtschaft. Laut Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) blieb im März jede dritte offene Stelle unbesetzt - insgesamt gut 387.000. Das waren 17,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.