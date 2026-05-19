Arbeitsmarkt-Drehscheiben: Verlagert Bosch seine Probleme beim Personalabbau auf die Kleinen?

Arbeitsmarkt-Drehscheiben helfen, Personalüberhang und Fachkräftemangel auszugleichen – nicht immer läuft es rund. Der Unternehmerverband Metall erhebt Vorwürfe gegen Bosch.
Es gehört zu den großen Widersprüchen des Arbeitsmarkts, dass gerade größere Industriebetriebe zu viele Beschäftigte an Bord haben und kleinere Firmen nebenan unter Personalnot leiden. Vor allem zwischen Automobil- und Maschinenbaubetrieben sowie dem von Fachkräftemangel geplagten Handwerk besteht ein Gefälle. Arbeitsmarkt-Drehscheiben können einen Ausgleich schaffen. Weil die Menschen nicht arbeitslos werden, ist es sozusagen eine Win-Win-Win-Situation – wenn es gut läuft.