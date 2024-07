Arbeitsmarkt der Zukunft: Heil: KI zwingt Millionen zu Neuorientierung im Job

3 Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) besucht ein Labor des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Tübingen. Foto: Marijan Murat/dpa

Immer öfter übernimmt der Roboter die Arbeit. Bleiben den Beschäftigten künftig Schweiß, Stress und Schmutz erspart? Oder geraten die Jobs gleich ganz in Gefahr?











Link kopiert



Berlin - Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz in den Unternehmen zwingt laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Millionen Beschäftigte in Deutschland zur Umstellung bei ihrer Arbeit. So könne zum Beispiel bei Handel, Banken und Versicherungen auch anspruchsvolle Arbeit automatisiert werden, sagte der SPD-Politiker auf einer Sommertour in Tübingen. "Da geht es dann um berufliche Neuorientierung."