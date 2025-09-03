13,4 Millionen Bundesbürger erreichen bis 2039 das Rentenalter. Damit geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der heutigen Erwerbspersonen verloren.
Weil die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge in den nächsten Jahren in Rente gehen, wird der Arbeitsmarkt kräftig durchgeschüttelt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp einem Drittel (31 Prozent) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen.