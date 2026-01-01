Arbeitsmarkt: Arbeitsplatzsorgen auf höchstem Stand seit der Finanzkrise

Die Wirtschaftskrise in Deutschland mit vielen Stellenstreichungen sorgt für wachsende Unsicherheit in der Bevölkerung. Vor allem bei zwei Gruppen ist die Angst vor dem Verlust des eigenen Jobs groß.
Berlin - Die Menschen in Deutschland machen sich laut einer Umfrage zunehmend Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Im Jahr 2025 schätzen 16 Prozent der Bundesbürger ihren Job als "sehr unsicher" oder "eher unsicher" ein, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, aus der die "Welt" zitiert. Das ist der höchste Wert seit 2009. Damals, unter dem Eindruck der globalen Finanzkrise, hatten 22 Prozent ihren Job als insgesamt unsicher gesehen.