Arbeitslosigkeit im Land: Wirtschaftsflaute bremst Erholung am Arbeitsmarkt aus

Trotz leicht sinkender Arbeitslosenzahlen bleibt die Lage in Baden-Württemberg angespannt. Besonders junge Menschen sind zunehmend betroffen, wie aktuelle Daten zeigen.
Die wirtschaftliche Flaute sorgt weiter für einen angespannten Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg. Im Februar sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent auf 306.785 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag weiterhin bei 4,8 Prozent. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit sei saisonüblich. Die Arbeitslosigkeit verharre weiterhin auf einem hohen Niveau.