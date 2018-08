Arbeitslosigkeit im Kreis Ludwigsburg Mit geregelter Arbeit aus der Absturz-Falle

Von Susanne Mathes 29. August 2018 - 10:55 Uhr

Thomas Fischer hat seinen Platz gefunden – als Mesner und Hausmeister in der evangelischen Kirchengemeinde in Aldingen. Foto: factum/Bach

Thomas Fischer ging es dank seiner Alkoholsucht dreckig, aber er hat nicht aufgegeben. Und ein paar andere Menschen gaben ihn ebenfalls nicht auf. Dass er jetzt eine feste Arbeitsstelle und Boden unter den Füßen hat, dabei half ihm auch eine Initiative der Evangelischen Landeskirche.

Remseck - Ich hab’ immer funktioniert, das Rädchen ist gelaufen“, sagt Thomas Fischer. Ohne diese Eigenschaft säße der 55-Jährige in diesem Augenblick wohl kaum als fest angestellter Mesner und Hausmeister der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen am Gesprächstisch im Gemeindehaus, während Pfarrer Jens Keil den properen Parkettboden rühmt, den Fischer auf Vordermann gebracht hat: „Im Kostenvoranschlag vom Parkettleger standen 2500 Euro“, erzählt der Geistliche. „Herr Fischer hat es mit Materialkosten von 400 Euro hingekriegt.“

Wenn man vom Funktionieren im richtigen Augenblick einmal absieht, hatte vieles schon lange nicht mehr funktioniert in Thomas Fischers Leben. Der Strudel der Alkoholabhängigkeit zog den gelernten Einzelhandelskaufmann nicht nur 2011 in die Arbeitslosigkeit, sondern riss auch in den Abgrund, was er sich im Privatleben aufgebaut hatte. Seine Ehe scheiterte; der Obdachlosigkeit entging er nur dank der Hilfe eines Freundes.

Das Stigma des Ausgegrenztseins abstreifen

Ein Ankerpunkt, und das war Fischers Glück, ging nie ganz verloren: die Aldinger evangelische Kirchengemeinde, in der seine damalige Frau beschäftigt war. Dort hatte er schon früher immer wieder kleinere Handlangerarbeiten erledigt. Und als die evangelische Landeskirche und die Diakonie Württemberg im Jahr 2013 ihr 1,5 Millionen Euro starkes Förderprogramm „Beschäftigungsgutscheine“ auflegte, das heute „Teilhabegutscheine“ heißt, war der Rems-ecker Pfarrer Jens Keil einer der Ersten im Land, der solch einen Gutschein beantragte und bewilligt bekam – für Thomas Fischer.

6000 Euro Jahreszuschuss bekam die Gemeinde, um Fischer zu beschäftigen. „Geschenkte Zeit“, schwärmt Pfarrer Keil und betont dies besonders unter dem Gesichtspunkt, dass „der Kirche in den letzten Jahren Stellen zusammengestrichen wurden, wir aber Arbeit ohne Ende haben“.

Die Idee hinter den Gutscheinen: Ein monatlicher Zuschuss von 100 bis 500 Euro finanziert eine Zeitlang die Beschäftigung eines Langzeitarbeitslosen, damit er eine Tagesstruktur bekommt, sich gebraucht fühlt, soziale Anknüpfung findet und das Stigma des Ausgegrenztseins abstreifen kann. Man könnte das als Tropfen auf den heißen Stein sehen – doch dagegen verwahrt sich Dieter Kaufmann, der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. Schließlich, so berichtet er, seien in der ersten Phase 500 Beschäftigungsgutscheine vergeben worden. In der zweiten Marge, die bis 2020 läuft, genehmigten Kirche und Diakonie bereits 120 Teilhabegutscheine.