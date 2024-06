Arbeitslose in Baden-Württemberg

1 Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg stagniert. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im Südwesten gibt es aktuell nicht. Bereits die Frühjahrsbelebung fiel weitgehend aus. Und auch im Juni tut sich kaum etwas.











Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg stagniert. Im Juni lag sie bei 262.227 - und somit lediglich 239 oder 0,1 Prozent niedriger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte ebenfalls bei 4,1 Prozent. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mit.