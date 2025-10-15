Arbeitskräftemangel in der Gastro: Restaurants sind beliebt wie nie – Und doch immer seltener geöffnet

Die Gäste kommen, aber die Mitarbeiter fehlen – drei Betreiber von Kornwestheimer Restaurants berichten, wie sich die Situation in der Gastronomie zuspitzt.
„Mittags geschlossen“ oder „Samstag und Sonntag Ruhetag“: Dieser Schriftzug ist auf den Homepages von Restaurants keine Seltenheit mehr. Auch in Kornwestheim gilt: Wer mittags einen Tisch abseits der Imbissbuden sucht, hat keine allzu große Auswahl, am Wochenende sieht es sogar noch schlechter aus. Erst vor wenigen Wochen hat das italienische Restaurant Trattoria Rosa Blu verkündet, während der kommenden Wintersaison auf die Mittagszeiten zu verzichten und nur noch abends zu öffnen.