Arbeitskampf: Streik an US-Häfen führt zu Sorge um verdorbene Lebensmittel

1 Hafenarbeiter beim Streik in Newark im Bundesstaat New Jersey. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

In den USA streiken aktuell Zehntausende Hafenarbeiter, die unter anderem für das Verladen von Nahrungsmitteln verantwortlich sind. Was geschieht mit Bananen und Co., die nicht an ihr Ziel gelangen?











Link kopiert



Washington - Die US-Regierung dringt mit Blick auf den Hafenarbeiter-Streik auf eine schnelle Einigung - auch um das Verderben von in Containern verladenen Nahrungsmitteln zu verhindern. "Es schwierig sein, an die Container heranzukommen, während die Arbeit niedergelegt ist", antwortete US-Agrarminister Tom Vilsack auf die Frage einer Journalistin zu Berichten über in einem Hafen feststeckende Bananen. Präsident Joe Biden habe deshalb insbesondere Spediteure aufgefordert, sich darauf zu konzentrieren, dass die Tarifverhandlungen voranschreiten. "Das ist der effektivste Weg, um die Bananen dorthin zu bringen, wo sie hingehören", sagte Vilsack. Er hoffe, dass die Parteien an einen Tisch kämen.