1 Die Arbeitsagenturen kümmern sich verstärkt um die Geflüchteten. Foto: IMAGO/Political-Moments/Oliver Berg

Die Bundesagentur für Arbeit unterstreicht die Fortschritte bei der Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt. Damit sieht sie ihren Kurs bestätigt und weist die teils heftige Kritik daran zurück.











Nach vielen Monaten mit begrenzten Erfolgen kommt die Eingliederung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Arbeit offenbar in Gang – der sogenannte „Jobturbo“ scheint demnach zu wirken. „Die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelingt“, sagte Martina Musati, Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Baden-Württemberg, unserer Zeitung. Der bisherige Eingliederungsprozess war von viel Kritik begleitet worden, weil Nachbarländer bessere Werte vorweisen.