Arbeiterpartei Kurdistans: Ko-Chefin: PKK will Teilhabe am politischen Leben in der Türkei

Ko-Chefin: PKK will Teilhabe am politischen Leben in der Türkei

1 Die Flagge der PKK Foto: dpa/Lukas Schulze

Die PKK hat am Freitag mit dem Niederlegen ihrer Waffen begonnen. Derweil beansprucht sie für die Zukunft eine Teilhabe am politischen Leben in der Türkei.











Die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die am Freitag mit dem Niederlegen ihrer Waffen begonnen hat, beansprucht für die Zukunft eine Teilhabe am politischen Leben in der Türkei. Die Ko-Chefin der kurdischen Rebellenorganisation, Bese Hozat, forderte im Gespräch mit AFP, die Kommandeure der PKK benötigten Sicherheitsgarantien bei einer Rückkehr in die Türkei. Zugleich verlangte sie die Freilassung des seit Jahrzehnten inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan.