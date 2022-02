B 10 in Ferien voll gesperrt

Arbeiten in Vaihingen/Enz

1 Die B 10 wird in den Faschingsferien saniert, die Umleitungen erfolgen weiträumig. Foto: cf

Straßensperrung in Vaihingen/Enz: Belagsarbeiten auf Höhe von Pulverdingen machen ab 26. Februar eine einwöchige Umleitung notwendig.















Vaihingen/Enz - Die Bundesstraße 10 auf Höhe Pulverdingen, oberhalb der Enzweihinger Steige, wird nach Mitteilung des Landratsamtes Ludwigsburg in den Faschingsferien saniert. Die Arbeiten machen eine Vollsperrung und eine großräumige Umleitung notwendig, die in beiden Richtungen ausgeschildert wird. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 26. Februar.

Die Umleitungsstrecken sind wie folgt geplant. In Fahrtrichtung Vaihingen wird der Verkehr kurz vor Pulverdingen auf den Abzweig der L 1138 in Richtung Markgröningen ausgeleitet. Über die Vaihinger-, Schiller- und Unterriexinger Straße führt die Umleitung durch Markgröningen auf die L 1141, durch Unterriexingen und dort weiter auf die K 1685. Auf Höhe der Kläranlage Strudelbach, kurz vor Enzweihingen, wird der Verkehr wieder auf die B 10 zurückgeführt.

Alternativroute über die A 81 und A 8

Verkehr in der Gegenrichtung mit dem Fahrziel Stuttgart wird ab Enzweihingen durchs Strudelbachtal geleitet. Die Umleitungsstrecke führt über die K 1688 in Richtung Riet und Eberdingen. Ab hier wird der Verkehr links über die K 1687, Hochdorfer Straße, in Richtung Hochdorf geführt. Dort wird über die L 1136 (Hemminger Straße) nach Hemmingen und weiter über die L 1140 (Schwieberdinger Straße) geleitet. Auf Höhe der Deponie Froschgraben kann wieder auf die B 10 gefahren werden.

Das Landratsamt bittet darum, nicht notwendige Fahrten über die B 10 in diesem Zeitraum zu vermeiden. Zwischen Stuttgart und Pforzheim sollte alternativ die Route über die A 81 und A 8 genutzt werden.