Arbeiten in Vaihingen an der Enz: Franckstraße wieder frei – Baustelle wandert weiter

1 Die Bauarbeiten in der Neuen Bahnhofstraße dauern voraussichtlich bis zum 2. Oktober. Foto: Imago/mhphoto

Die Bauarbeiten in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz sind zum Ferienende abgeschlossen. Weiter geht es mit der Bushaltestelle an der Feuerwehr in der Neuen Bahnhofstraße.











Pünktlich zum Schulstart am Montag, 15. September, wird die Franckstraße in Vaihingen an der Enz zwischen der Kreuzung zum Bahnhof und dem Abzweig Goethestraße wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Kreuzung selbst und die Bushaltestelle am Tiefbauamt sind wieder benutzbar. Der dritte und letzte Bauabschnitt in der Neuen Bahnhofstraße folgt dann ab dem 15. September und wird voraussichtlich bis 2. Oktober dauern.