Arbeiten in und um Leonberg: Tausende Pendler jeden Tag – das belastet auch den Wohnungsmarkt

Wo es mehr Ein- als Auspendler gibt, sitzen beliebte Arbeitgeber. Das ist gut für die betroffenen Kommunen, bürdet ihnen aber auch einiges auf.
Blickt man auf die Pendlerzahlen im Großraum Stuttgart, wird schnell klar, wo sich die großen Arbeitgeber befinden: Aus dem Speckgürtel zieht es viele Arbeitgeber – rund 275 000 Menschen, laut Zahlen des Statistischen Landesamts – nach Stuttgart. Von dort aus wiederum fahren die meisten Auspendler nach Leinfelden-Echterdingen, wo Bosch oder der Flughafen Arbeitsplätze bieten. Auch zum Daimler-Standort Sindelfingen zieht es mit knapp 50 000 Menschen fast dreimal so viel Ein- wie Auspendler. Das zeigen die Zahlen des vergangenen Jahres.