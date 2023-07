Arbeiten in Stuttgart

Die Räume von Profi Table in Degerloch sind in diesen Zeiten kaum besetzt.

Weil viele Selbstständige und Firmen auf der Kostenbremse stehen, stockt das Geschäft mit gemeinsamen Büroräumen. Dennoch wollen zwei Anbieter dieses Jahr neue Flächen in Stuttgart eröffnen.









Stuttgart - Harald Amelung hat Mitte März sofort reagiert: „ Nach reiflichen Überlegungen und Beobachtung der neuesten Entwicklungen am Wochenende sind wir zum Entschluss gekommen, dass auch wir die Coworking Spaces offiziell geschlossen halten“, schreibt er am 15. März auf der Webseite von 0711Coworking. „In Zeiten, wo soziale Kontakte an einem Ort minimiert werden sollen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sollten auch wir unseren Teil dazu leisten.“ Nur noch Nutzer mit eigenem Schlüssel können die angemieteten Räume nutzen. „Das sind höchstens drei oder vier“, sagt der Unternehmer. Die Abstandsregeln einzuhalten, wäre zwar möglich auf der großen Fläche. Aber dafür müssten erst noch die Bedingungen geschaffen werden. Etwa, dass nur jeder zweite Platz besetzt und vorher reserviert werden muss.