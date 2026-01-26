Arbeiten in Deutschland: Leben wir in einer Teilzeitrepublik?

Die CDU will das Recht auf Teilzeit streichen. Das sorgt für Streit. Warum arbeiten vor allem Frauen nur stundenweise? Wie stehen wir im Vergleich da?
Friedrich Merz ist mit einer klaren Ansage als Kanzler angetreten: „Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können“, sagte er im Mai vergangenen Jahres. Viele Unternehmer und Wirtschaftsexperten geben ihm recht. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte unlängst: „Es wäre gut, wenn wir uns wieder bei mehr Beschäftigten in Richtung 40 Stunden bewegten.“