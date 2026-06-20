Arbeiten in der Rente: Aktivrente – nur ein Angebot für wenige?

Nach exklusiven statistischen Daten für Baden-Württemberg nutzt nur ein kleiner Teil der Rentner und Pensionäre die Aktivrente. Auch der Effekt am Arbeitsmarkt ist fraglich.
Die Bezeichnung Aktivrente führt in die Irre. Tatsächlich handelt sich um einen Steuerbonus für Zuverdienste – als Anreiz für Rentner und Pensionäre, nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterzuarbeiten. Seit dem 1. Januar werden maximal 24.000 Euro pro Jahr steuerlich freigestellt. Das erscheint zunächst verlockend, könnte aber auch ein Flop werden – Fachleute sind jedenfalls skeptisch. Ein Überblick.