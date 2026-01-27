Welche Probleme Pflege- und Gesundheitskräfte am häufigsten nennen – und welche Rolle Parkplätze spielen. Wir wollen auch Ihre Erfahrungen hören – melden Sie sich bei uns!
Lange Schichten, Personalmangel und das ständige Einspringen bei Ausfällen gehören für viele Beschäftigte in der Pflege- und Gesundheitsbranche zum Alltag. In anonymen Kununu-Bewertungen schildern sie jedoch nicht nur strukturelle Probleme wie Arbeitsbelastung und Personalknappheit, sondern auch ganz praktische Hürden – etwa fehlende oder teure Parkplätze. Eine Auswertung von Online-Bewertungen zeigt, welche Probleme Beschäftigte in der Region Stuttgart am häufigsten nennen.