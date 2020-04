Anzeige Arbeiten in der Corona-Krise

Das Coronavirus hat die Arbeitswelt massiv verändert. Unter anderem werden Erkrankte in Quarantäne behandelt, Arbeitsplätze ins Home Office verlagert und Betriebe oder Schulen geschlossen. Welche rechtlichen Folgen hat das Coronavirus auf die Arbeitswelt?

Stuttgart - Erkrankt ein Arbeitnehmer am Coronavirus, ist der Arbeitgeber - wie sonst auch - verpflichtet, den Arbeitnehmer nach Hause zu schicken. Wie in jedem anderen Krankheitsfall erhält der Arbeitnehmer sein Arbeitsentgelt weiterhin für die Dauer von sechs Wochen vom Arbeitgeber fortgezahlt.

Sofern im Arbeitsvertrag nichts anderes geregelt ist, muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ab dem dritten Tag der Erkrankung ein ärztliches Attest vorlegen. Er muss dem Arbeitgeber jedoch den Grund seiner Erkrankung nicht mitteilen. Allerdings dürfte der Arbeitgeber wegen der Meldepflicht einer Infektion mit dem Coronavirus über Anfragen der Gesundheitsbehörden bezüglich Kontakt-personen des erkrankten Arbeitnehmers schnell Kenntnis über die Infektion erlangen.

Da es sich bei dem Coronavirus um eine Krankheit handelt, die zur Ansteckung von Kollegen und Kunden führen kann, steht dem Arbeitgeber auch ein Fragerecht gegenüber dem Arbeitnehmer zu.

Haben Arbeitnehmer in Quarantäne Anspruch auf Entgelt?

Arbeitnehmer, bei denen wegen des Kontakts zu an Covid-19 erkrankten Personen eine häusliche Quarantäne durch die Gesundheitsbehörden angeordnet wurde und die nicht selbst krank sind, haben keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gegenüber dem Arbeitgeber. Sofern diese ihre Arbeit im Home-Office erledigen können, sind sie weiterhin zur Arbeitsleistung verpflichtet und erhalten im Gegenzug ihr normales Gehalt ausgezahlt.

Können die Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung nicht vom Home-Office aus erbringen, haben sie ein Wahlrecht. Sie können entweder bestehende Urlaubstage verwenden und Überstunden abbauen oder, falls dies nicht möglich oder erwünscht ist, eine Entschädigungsleistung nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz vom Arbeitgeber beanspruchen. Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Der Arbeitgeber kann seinerseits einen Kostenersatz vom jeweiligen Bundesland beanspruchen.

Haben Arbeitnehmer Anspruch auf Home-Office?

Ein Arbeitnehmer hat nur Anspruch auf Arbeit im Home-Office, wenn dies vertraglich geregelt ist. Auch wenn ein Arbeitnehmer befürchtet, sich im Betrieb des Arbeitgebers mit dem Coronavirus anzustecken, besteht kein Anspruch darauf, vom Home-Office aus zu arbeiten. Vielmehr muss der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht entscheiden, ob er dem Arbeitnehmer eine Tätigkeit vom Home-Office aus anbietet oder ihn gar von der Arbeitsleistung freistellt.

Dabei kommt es darauf an, wie hoch ein mögliches Ansteckungsrisiko ist, ob im Betrieb keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden können und in welcher gesundheitlichen Verfassung sich der Arbeitnehmer (Risikopatient) befindet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich immer einigen und ggf. Home-Office vereinbaren. Dies ist auch befristet für eine gewisse Dauer möglich. Dafür muss allerdings der heimische Arbeitsplatz so ausgestattet sein, dass der Arbeitnehmer von dort aus seiner Arbeitspflicht nachkommen kann.

Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgelt, wenn der Betrieb wegen Corona geschlossen wird?

Wird der Betrieb des Arbeitgebers wegen des Auftretens einer Infektion mit dem Coronavirus geschlossen, kann der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht erbringen. Er hat einen Anspruch auf Entgelt auch ohne, dass er arbeiten muss. Gleiches gilt, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel die Produktion nicht aufrechterhalten kann, weil Zulieferteile nicht rechtzeitig geliefert werden können. Auch hier kann der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung aus Gründen nicht erbringen, die dem Arbeitgeber zuzurechnen sind.

Wurde die Betriebsschließung für das jeweilige Unternehmen von einer Behörde ausdrücklich und nicht allgemein für alle Betriebe einer Branche angeordnet, besteht ggf. für den Arbeitgeber die Möglichkeit eines Kostenersatzes durch den Bund. Die Einführung von Kurzarbeit ist in der aktuellen Situation für den Arbeitgeber eine Möglichkeit, seine Lohnkosten herabzusetzen.

Hat ein Arbeitnehmer, der wegen der Betreuung seiner Kinder nicht zur Arbeit kommt Anspruch auf Entgelt?

Werden Schulen und Einrichtungen der Kleinkindbetreuung geschlossen, können Arbeitnehmer oftmals mangels Kinderbetreuung nicht am Arbeitsplatz erscheinen. Sofern keine anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist, hat der Arbeitnehmer für einen gewissen Zeitraum dennoch einen Anspruch auf Arbeitsentgelt.

Wegen der bundesweiten Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund der Corona-Krise besteht nunmehr ein Entschädigungsanspruch für Eltern, wenn sie wegen des Ausfalls der Kinderbetreuung einen Verdienstausfall erleiden. Voraussetzung hierfür ist:

Anspruchsberechtigt sind unter anderem angestellte Arbeitnehmer, deren Kinder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder deren Kinder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind.

Der Entschädigungsanspruch besteht, wenn die Eltern keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit in Anspruch nehmen können bzw. der andere Elternteil die Betreuung nicht übernehmen kann. Etwaige Gleitzeit- und Überstundenguthaben müssen ausgeschöpft sein.

Die Entschädigung wird nicht an Erwerbstätige gezahlt, die Kurzarbeitergeld bekommen oder die bezahlt von der Arbeit fernbleiben können.

Der Entschädigungsanspruch ist auf 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens, maximal 2.016 Euro beschränkt.

Die Auszahlung erfolgt bei angestellten Arbeitnehmern für maximal sechs Wochen über den Arbeitgeber.

Der Arbeitgeber hat einen Erstattungsanspruch gegen den zuständigen Landschaftsverband, wenn er innerhalb einer Frist von drei Monaten einen entsprechenden Antrag stellt.

Darf der Arbeitgeber Überstundenabbau oder Zwangsurlaub anordnen?

Ist die Möglichkeit des Abbaus von Überstunden im Arbeitsvertrag vereinbart, kann der Arbeitgeber dies unproblematisch anordnen. Liegt keine solche Regelung vor, ist der Arbeitgeber dazu auch berechtigt, wenn dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen. Dies ist im Falle der Corona-Krise und zur Vermeidung von Kurzarbeit, Kündigungen oder Ähnlichem der Fall bzw. für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld sogar kraft Gesetzes erforderlich.

Bei Zwangsurlaub schickt der Arbeitgeber Arbeitnehmer in den Urlaub, obwohl diese keinen Urlaubsantrag gestellt haben. Der Arbeitgeber gibt dabei vor, wann und wie lange Urlaub genommen werden muss. Dazu ist er aber nicht ohne Weiteres berechtigt. So legitimieren Auftragsmangel oder Störungen im Betriebsablauf einen Zwangsurlaub grundsätzlich nicht. Hierbei handelt es sich nämlich um Betriebsrisiken, die der Arbeitgeber nicht auf den Arbeitnehmer abwälzen darf.

Ob die Corona-Krise dringende betriebliche Belange begründen kann, wurde aufgrund der Neuartigkeit der Lage von den Gerichten bislang noch nicht entschieden. Der Arbeitgeber kann mit der Zustimmung des Betriebsrats auch für die gesamte Belegschaft für eine gewisse Zeit Betriebsferien anordnen.

Ngoc Anh Heimbach ist Rechtsanwältin und Senior Associate bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz in Stuttgart. Kontakt: ngoc.heimbach@ebnerstolz.de

