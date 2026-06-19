Arbeiten im Alter: So viel verdient der durchschnittliche Rentner dazu

Die Aktivrente soll das Arbeiten im Alter attraktiv machen. Eine exklusive Auswertung zeigt, dass wenige Rentner und Pensionäre arbeiten – und dass die Verdienste auseinandergehen.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission übergibt am Dienstagmorgen ihre Empfehlungen für die angestrebte Reform der Alterssicherungssysteme. Bereits seit Januar dieses Jahres ist die sogenannte Aktivrente in Kraft. Das bedeutet: Verdienste von Rentnern und Pensionären jenseits der Regelaltersgrenze werden bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei gestellt. Im Südwesten verfehlt das Instrument bisher zumindest seinen Zweck.

Dass es sich beim Zuverdienst im Alter nur um ein Nischenthema im Land handelt, zeigen Berechnungen des Statistischen Landesamts auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach waren von 2,16 Millionen Rentnern und Pensionären im Jahr 2024 lediglich rund 150.000 zusätzlich erwerbstätig.

Der mittlere Zuverdienst liegt laut der Auswertung bei knapp 7100 Euro im Jahr. Die große Mehrzahl der Erwerbstätigen verdient also zusätzlich zu Rente oder Pension weniger als die nun steuerfreien 24.000 Euro pro Jahr dazu, die von der Aktivrente entlastet würden. „Der Blick auf die vorliegenden Daten zeigt, dass es bei den Zuverdiensten eine große Streuung gibt“, sagt Kristina Faden-Kuhne vom Statistischen Landesamt. Die bisherige Datenlage erlaube keinen Rückschluss darauf, ob Menschen mit wenig Rente sich häufiger etwas hinzuverdienen.

Große Streuung der Zuverdienste

Unter den erwerbstätigen Senioren gibt es aber große Geschlechterunterschiede. Frauen mit zusätzlicher Erwerbstätigkeit haben nach den Daten eine geringere Rente als solche, die nicht nebenher arbeiten; Männer dagegen verdienen sich zu ihrer relativ hohen Rente oder Pension zusätzlich etwas dazu. „Altersarmut ist ein stark weibliches Thema“, sagt Faden-Kuhne. Im Mittel erhielten Frauen in Baden-Württemberg eine Rente, die nur knapp unter der Schwelle zur Armutsgefährdung liege. Ohne zusätzliches Einkommen dürften Frauen häufiger als Männer gezwungen sein, sich zur Rente etwas dazuzuverdienen.

Männer kriegen fast 10.000 Euro mehr Rente

Die behördlichen Zahlen stammen aus dem sogenannten Mikrozensus. Hierfür geben Befragte detaillierte Einblicke in ihre Einnahmesituation. Für die Auswertung des Statistischen Landesamts wurden die Angaben von knapp 2200 Rentnern und Pensionären betrachtet und dann hochgerechnet. Betrachtet wurden nur Personen, die das ganze Jahr 2024 im (Vor-)Ruhestand waren.

Was die erste Wirkung der Aktivrente angeht, zeigen sich wichtige Verbände skeptisch: „Wir gehen daher davon aus, dass es bislang kaum positive Beschäftigungseffekte wie zusätzliche Arbeitskräfte oder zusätzliches Arbeitsvolumen gibt“, sagt ein Sprecher der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). „Die Zahl derer, die seit Jahresbeginn ihre Regelaltersgrenze erreicht haben und jetzt wegen der Aktivrente weiterarbeiten, wird sehr, sehr gering sein.“ Gut möglich seien Mitnahmeeffekte, die teure Steuerausfälle zur Folge haben.

Von Handwerk BW heißt es: „Wir gehen davon aus, dass das Instrument im Handwerk in kleinem Umfang genutzt wird“, sagt Hauptgeschäftsführer Peter Haas. „Es kann in einigen Fällen helfen, ist aber kein Allheilmittel, um die Fachkräfteengpässe zu lösen.“