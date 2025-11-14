Arbeiten im Alter: Auch Beamte wollen die Aktivrente nutzen können

Der Gesetzentwurf für einen steuerfreien Zuverdienst im Ruhestand stößt bei den Gewerkschaften auf Ablehnung. Der Beamtenbund hat auch noch massive rechtliche Bedenken.
Die Bundesregierung will mit der sogenannten Aktivrente finanzielle Anreize für mehr Erwerbstätigkeit im Alter setzen. Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat, kann freiwillig im Ruhestand bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Doch stößt der Gesetzentwurf auf viel Ablehnung, wie sich bei der ersten Debatte am Freitag im Bundestag zeigte; auch die Sozialpartner äußern erhebliche Skepsis.