Arbeiten bei der Stadt: Desksharing in Stuttgarter Ämtern – „Kann man nicht einfach überstülpen“

Seit einem Jahr erprobt die Stadt Stuttgart in ihrer Verwaltung das Modell der geteilten Arbeitsplätze. Wie sind die Erfahrungen bisher?

Die Stadt Stuttgart hat tausende zusätzliche Stellen geschaffen, allein rund 1500 in den vergangenen zwei Jahren. Zuletzt beschäftigte die Kommune rund 16.500 Menschen. Um für die zusätzlichen Mitarbeiter genug Arbeitsplätze zu haben, wird seit knapp einem Jahr das sogenannte Desksharing erprobt, bei dem Angestellte wechselnd einen Arbeitsplatz belegen. Wie viele Mitarbeiter teilen sich bereits Schreibtische und Bürostühle? Und wie viele könnten es noch werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum führt die Stadt Desksharing ein? Die Ausgestaltung der geteilten Arbeitsplätze ist seit knapp einem Jahr in einer Dienstvereinbarung für alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt geregelt. Desksharing ist Teil der so genannten „New-Work-Strategie“ der Landeshauptstadt, die „gute, moderne und flexible Arbeitbedingungen“ schaffen will. Außerdem reagiert die Stadt damit auf eine Teilzeitquote von rund 40 Prozent und ihre Homeofficeregelung, die ebenfalls 40 Prozent Heimarbeit zulässt. Raumressourcen besser zu nutzen, zahle außerdem auf die Klimaziele der Stadt ein, so die Hoffnung.

„Es gibt keine Quote, wie viele Arbeitsplätze in Desksharing umgewandelt werden sollen“, sagt Tomas Brause, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der Stadt. Das sei auch gut so, denn die Entscheidung, ob Desksharing sinnvoll ist oder nicht, müsse für jede Einheit individuell getroffen werden. Es hänge etwa davon ab, ob Räume knapp sind oder etwa Datenschutzgründe oder Kundenverkehr gegen Desksharing sprechen. Generell hätten die Personalvertreter nichts gegen solche Modelle – solange sie nicht über die Köpfe der Mitarbeitenden hinweg umgesetzt würden, so Brause.

Wie wird Desksharing eingeführt?

Prinzipiell kommen unterschiedliche Modelle zum Einsatz, teilt die Stadt auf Nachfrage mit: „Fixed Desksharing“ sieht die Teilung fester Arbeitplätze nach abgestimmten Zeiten vor, das sogenannte „Flexi Desksharing“ die freie Wahl eines Arbeitsplatzes innerhalb eines definierten Bereichs. „Activity Based Work“ unterteilt Arbeitsumgebungen je nach Tätigkeit (beispielsweise konzentriertes Arbeiten, Kommunikation und Besprechungen). „Die Ausgestaltung erfolgt nach Aufgaben, Arbeitsprozessen und räumlichen Rahmenbedingungen der Organisationseinheit“, heißt es von der Pressestelle.

Entscheidet sich eine Abteilung dafür, wird Desksharing in der Regel begleitet von Workshops innerhalb von etwa drei bis fünf Monaten eingeführt. Führungskräfte und Mitarbeiter würden einbezogen. „Anschließend erfolgt die konkrete Raum- und Ausstattungsplanung, gegebenenfalls mit baulichen Anpassungen. Etwa sechs Wochen nach Einführung wird das Modell evaluiert und bei Bedarf angepasst.“ Tomas Brause betont: „Das Team muss es wollen. Man kann nicht einfach ein Konzept überstülpen.“

Wer arbeitet in der Stadt schon so?

Derzeit wird Desksharing laut Stadt in folgenden Ämtern genutzt:

Haupt- und Personalamt

Schulverwaltungsamt

Statistischen Amt

Gesundheits- und Tiefbauamt

Rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten dort Sharing-Modelle. Bei der Planung neuer Büros, etwa der Kfz-Zulassungs- und Führersteinstelle am Löwentorbogen oder dem Amt für Stadtplanung und Wohnen am Bollwerk seien die Gebäude so ausgelegt worden, „dass sich Modelle wie Desksharing bei Bedarf problemlos integrieren lassen“.

Spart Desksharing Geld?

„Desksharing führt nicht automatisch zu kurzfristigen Einsparungen“, teilt die Pressestelle mit. Denn ein Großteil der Kosten entfalle auf die technische Ausstattung der Mitarbeiter – und dieser bedürfe es unabhängig vom Arbeitsplatzmodell. Auch beim Mobiliar „sind die Einsparpotenziale begrenzt“, weil zusätzlich Spinde und Besprechungsflächen eingerichtet werden müssten. Auch spare sich die Stadt derzeit nicht unbedingt Büroflächen, weil es eher darum gehe, zusätzliche Arbeitskräfte in bereits bestehenden Räumen unterzubringen.

Oberbürgermeister Frank Nopper und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann erhoffen sich von Desksharing aber durchaus eine „signifikante Reduzierung der benötigen Büroflächen“. So heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung zu den Liegenschaften der Stadt. „In Abstimmung mit dem städtischen Gesamtpersonalrat soll bei der künftigen Planung und Nutzung städtischer Verwaltungsgebäude berücksichtigt werden, dass eine Vielzahl der Beschäftigten in Teilzeit tätig ist und voraussichtlich auch dauerhaft ein hoher Anteil partiell im Homeoffice arbeiten wird.“

Wie geht es weiter?

Die derzeitige Dienstvereinbarung gilt übergangsweise. Sie soll den Weg ebnen, Desksharingpotenziale zu identifizieren und zu erproben. Den Auftrag dazu gab der Gemeinderat 2024. Die Gemeinderäte verbanden damit die Hoffnung, die Attraktivität der Stadt als moderne und gut ausgestattete Arbeitgeberin zu erhöhen. Die Erfahrungen, die derzeit gemacht werden, sollen mit den Mitarbeitern und Führungskräften reflektiert und evaluiert werden, um die Erkenntnisse dann in eine dauerhafte Dienstvereinbarung zu gießen. Von der Pressestelle heißt es: Eine Ausweitung des Desksharings sei grundsätzlich möglich, „steht angesichts der aktuellen Haushaltssituation aber nicht im unmittelbaren Fokus“. Außerdem ist es so: Der Gemeinderat will aufgrund der schlechten Haushaltslage in den kommenden Jahren eher Stellen ab- als aufbauen.