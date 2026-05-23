Arbeiten bei der Stadt: Desksharing in Stuttgarter Ämtern – „Kann man nicht einfach überstülpen“

Seit einem Jahr erprobt die Stadt Stuttgart in ihrer Verwaltung das Modell der geteilten Arbeitsplätze. Wie sind die Erfahrungen bisher?
Die Stadt Stuttgart hat tausende zusätzliche Stellen geschaffen, allein rund 1500 in den vergangenen zwei Jahren. Zuletzt beschäftigte die Kommune rund 16.500 Menschen. Um für die zusätzlichen Mitarbeiter genug Arbeitsplätze zu haben, wird seit knapp einem Jahr das sogenannte Desksharing erprobt, bei dem Angestellte wechselnd einen Arbeitsplatz belegen. Wie viele Mitarbeiter teilen sich bereits Schreibtische und Bürostühle? Und wie viele könnten es noch werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten: