Autofahrer müssen sich auf der B 29 noch einmal auf Umwege einstellen: In Schorndorf wird die Anschlussstelle Nord nachts voll gesperrt. Der Grund dafür ist die Wieslauftalbrücke.
Die B 29 wird einmal mehr zum Nadelöhr – diesmal in der Nacht. Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird die Anschlussstelle Schorndorf-Nord (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht vom 29. auf den 30. April ab 20 Uhr gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Wieslauftalbrücke, die laut der Behörde nur unter einer Vollsperrung der Zu- und Abfahrten durchgeführt werden können.