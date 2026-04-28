Autofahrer müssen sich auf der B 29 noch einmal auf Umwege einstellen: In Schorndorf wird die Anschlussstelle Nord nachts voll gesperrt. Der Grund dafür ist die Wieslauftalbrücke.

Die B 29 wird einmal mehr zum Nadelöhr – diesmal in der Nacht. Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird die Anschlussstelle Schorndorf-Nord (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht vom 29. auf den 30. April ab 20 Uhr gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Wieslauftalbrücke, die laut der Behörde nur unter einer Vollsperrung der Zu- und Abfahrten durchgeführt werden können.

Es ist ein weiterer Einschnitt für Pendlerinnen und Pendler in der Region, die sich seit Monaten durch Baustellen und verengte Fahrstreifen kämpfen. Die Sanierung der B 29 im Remstal, die bereits im Mai 2024 begonnen hatte, nähert sich zwar ihrem Ende – doch der letzte Bauabschnitt verlangt den Verkehrsteilnehmern noch einmal Geduld ab.

Nächtliche Sperrung der B 29: Umleitungen für Autofahrer

Konkret geht es um die Montage von Leitplanken im Bereich der Anschlussstelle. Nach Angaben der Behörde lassen die beengten Platzverhältnisse dort keine Arbeiten unter laufendem Verkehr zu. Die Folge: eine nächtliche Sperrung, die zwar den Berufsverkehr am Tag verschonen soll, aber dennoch Umleitungen und zusätzliche Wege in den späten Abend- und frühen Morgenstunden bedeutet.

Die Arbeiten sind Teil eines groß angelegten Infrastrukturprojekts, in das der Bund laut Angaben des RP rund 22 Millionen Euro investiert. Das Ziel sei es, die stark beanspruchte Verkehrsachse zwischen Rems-Murr- und dem Ostalbkreis grundlegend zu erneuern. Dazu gehören neben Fahrbahnsanierungen auch Brückenarbeiten und der Austausch von Schutzplanken.

Letzte Arbeiten an der Wieslauftalbrücke vor Abschluss

Gerade die Wieslauftalbrücke steht dabei im Fokus. Hier laufen derzeit die letzten Maßnahmen, bevor die Baustelle schrittweise zurückgebaut wird. Laut dem Regierungspräsidium soll die Verkehrssicherung bis Anfang Mai vollständig entfernt sein.

Die nächtliche Ruhe auf der Straße weicht Baulärm und Umleitungen, Navigationsgeräte müssen neu rechnen, gewohnte Wege fallen aus. Gleichzeitig ist die Hoffnung groß, dass mit dem Abschluss der Arbeiten endlich wieder ein flüssiger Verkehr möglich wird.