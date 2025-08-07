Arbeiten an der Tunneltechnik: Kappelbergtunnel ist gesperrt: „Wir tauschen das Gehirn aus“

Ab Donnerstag, 21 Uhr, ist die zentrale Verkehrsachse zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt dicht – was trotz Ferienzeit erhebliche Behinderungen auslösen wird.
Wer in den nächsten Tagen auf der durchs Remstal laufenden B29 unterwegs ist oder über die B 14 in Richtung Stuttgart will, muss sich auf ein verkehrsreiches Wochenende einstellen. Der Kappelbergtunnel, das Nadelöhr zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt, ist wegen Arbeiten an der Tunneltechnik bis zum frühen Montagmorgen dicht – komplett und in beiden Fahrtrichtungen.