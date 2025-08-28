Arbeiten an Beibach-Brücke: Vollsperrung bei Baustelle Hangweide kann wohl noch 2025 aufgehoben werden

Wenn es gut läuft, können die Bauarbeiten an der Verbindungsachse zwischen Stetten und Rommelshausen bis Weihnachten abgeschlossen werden.
Noch hält sich der Stau in Grenzen, die Sperrung der Kreisstraße 1857 zwischen den beiden Teilorten Stetten und Rommelshausen löst in Kernen (Rems-Murr-Kreis) bisher vergleichsweise überschaubare Verkehrsprobleme aus. Doch wenn mit dem Ende der Sommerferien auch wieder mehr Autos und Lastwagen unterwegs sind, dürften die Bauarbeiten auf der stillgelegten Verbindungsachse auf allen umliegenden Straßen für einen spürbaren Anstieg der Belastung sorgen – und zwar über Monate hinweg bis mindestens zum Jahreswechsel.