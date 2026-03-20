Witterung und Luftschadstoffe nagen am 70 Jahre alten Stuttgarter Fernsehturm. Industriekletterer arbeiten derzeit in schwindelerregender Höhe, um Stuttgarts Wahrzeichen zu erhalten.
Auf 150 Metern Höhe pfeift ein kalter Wind. Und es spritzt auch ordentlich, wenn die Männer auf den Arbeitsbühnen die graue Haut des Stuttgarter Fernsehturms mit 400 Bar Wasserdruck abwaschen. Aber schwindelerregende Höhe und einen kalten Wind sind sie gewohnt: Schließlich handelt es sich bei den Männern um erfahrene Industriekletterer.