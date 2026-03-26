Die Bahn modernisiert die Unterführung in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Im Mai oder Juni soll es schon losgehen. Einschränkungen seien dann unvermeidlich, kündigt der Konzern an.
Die Unterführung am Marbacher Bahnhof ist ein wenig schmuddelig und schummerig. Schmierereien nehmen zu. Darauf wird die Bahn nun reagieren. Die unterirdische Verbindung zwischen den beiden Gleisen soll komplett saniert werden. Außerdem lässt der Konzern die beiden Aufzüge erneuern. Dabei will man offenbar keine Zeit verlieren. Ziel sei, schnellstmöglich bereits im Mai oder Juni loszulegen, verkündete Taylan Ayik, stellvertretender Bahnhofsmanager für das Bahnhofsmanagement Stuttgart.