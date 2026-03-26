Die Bahn modernisiert die Unterführung in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Im Mai oder Juni soll es schon losgehen. Einschränkungen seien dann unvermeidlich, kündigt der Konzern an.

Die Unterführung am Marbacher Bahnhof ist ein wenig schmuddelig und schummerig. Schmierereien nehmen zu. Darauf wird die Bahn nun reagieren. Die unterirdische Verbindung zwischen den beiden Gleisen soll komplett saniert werden. Außerdem lässt der Konzern die beiden Aufzüge erneuern. Dabei will man offenbar keine Zeit verlieren. Ziel sei, schnellstmöglich bereits im Mai oder Juni loszulegen, verkündete Taylan Ayik, stellvertretender Bahnhofsmanager für das Bahnhofsmanagement Stuttgart.

Ayik stellte die Planungen am Donnerstag im Marbacher Verwaltungsausschuss des Gemeinderats vor. Demnach dürfen sich Pendler auf einige Verbesserungen freuen. Die Treppenanlagen werden modernisiert und mit einer Rinne bestückt, über die man Fahrräder hinauf- und hinunterschieben kann. Ferner lässt das Unternehmen einen doppelten Handlauf anbringen, an dem sich Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung besser festhalten können.

Die Kunstwerke am Marbacher Bahnhof sind von Sprayern lange verschont, mit der Zeit aber doch bekritzelt worden. Foto: Christian Kempf

Um das Sicherheitsgefühl der Passanten zu stärken, werde überdies eine zusätzliche Beleuchtung installiert. Auch wenn es nur eine kurze Passage sei, habe mehr Helligkeit einen positiven Effekt, betonte Ayik. Für Personen, die schlecht sehen, werde ein tastbares Leitsystem angebracht. Darüber hinaus würden an den Wänden Graffiti-Boards befestigt. Hinter einer speziellen Beschichtung können dort abstrakte Motive oder auf Wunsch auch Bilder mit einem örtlichen Bezug zu sehen sein. Die Erfahrung zeige, dass Sprayer davon die Finger lassen, erklärte Taylan Ayik. „Eine weiße Wand lädt mehr dazu ein“, sagte er.

Der Mann von der Bahn machte keinen Hehl daraus, dass es während der Arbeiten zu Einschränkungen in der Unterführung komme. „Die halten sich aber im Rahmen“, versicherte er. Man werde die Verbindung stets nutzen können.

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Anders verhält es sich mit den beiden Aufzügen, die von November an ausgetauscht werden sollen. Rund sechs Monate lang seien die Lifte dann außer Betrieb, erklärte Ayik. Man werde aber ein schlüssiges Konzept entwickeln und auch kommunizieren, wie Menschen in der Zeit im Rollstuhl oder mit Rollator von A nach B gelangen. Denkbar sei es zum Beispiel, nach Freiberg mit der S-Bahn zu fahren, dann den Steig zu wechseln, um in der nächsten Bahn retour über Marbach weiter in Richtung Backnang zu fahren.

Die Unterführung verbindet die beiden Gleise in Marbach und wird auch während der Arbeiten immer zugänglich sein. Foto: Christian Kempf

Die Stadträte im Ausschuss baten allerdings inständig darum, dass die Bahnen in dem Zeitraum nach Möglichkeit in Marbach nicht kurzfristig doch von anderen Gleisen losrollen – wie es ab und an passiert.

Die Arbeiten an der Unterführung sollen bis November abgeschlossen sein, bevor sich die Handwerker dem Austausch der Aufzüge widmen.

Dach für Wartende soll verlängert werden

Voraussichtlich im Jahr 2030 steht schon das nächste Bauvorhaben an. Man wolle das Dach an den Bahnsteigen verlängern, berichtete Ayik. „Wir sind an einer kontinuierlichen Verbesserung des Bahnhofes in Marbach interessiert. Wir haben eine gute Substanz, die wir erhalten und weiter ausbauen möchten“, erklärte er.