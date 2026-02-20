«Arbeit keine Straftat»: Weimer fordert Freilassung von DW-Journalisten in der Türkei

Nach der Festnahme eines Deutsche-Welle-Korrespondenten in der Türkei fordert Kulturstaatsminister Weimer dessen sofortige Freilassung – und spricht von haltlosen Vorwürfen.
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer fordert die sofortige Freilassung des in der Türkei festgenommenen Korrespondenten der Deutschen Welle (DW). "Ich fordere die türkische Regierung auf, dafür zu sorgen, dass Alican Uludağ sofort aus der Haft zu entlassen wird", sagte Weimer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur und betonte: "Journalistische Arbeit ist keine Straftat."