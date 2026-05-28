Kochen, Spielen, Gitterstäbe: Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart in Stammheim ist die größte in Baden-Württemberg. Doch wie ist es, dort zu arbeiten, wo andere ihre Strafe absitzen?
Hofgänge begleiten, Konflikte lösen und für Sicherheit sorgen - so stellen sich die meisten vermutlich die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim vor. Für den Justizvollzugsbeamten Ruben Pais bedeutet der Arbeitsalltag jedoch mehr als das: Er kümmert sich um Inhaftierte mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen, die eine besondere Betreuung benötigen.