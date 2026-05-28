Kochen, Spielen, Gitterstäbe: Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart in Stammheim ist die größte in Baden-Württemberg. Doch wie ist es, dort zu arbeiten, wo andere ihre Strafe absitzen?

Hofgänge begleiten, Konflikte lösen und für Sicherheit sorgen - so stellen sich die meisten vermutlich die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim vor. Für den Justizvollzugsbeamten Ruben Pais bedeutet der Arbeitsalltag jedoch mehr als das: Er kümmert sich um Inhaftierte mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen, die eine besondere Betreuung benötigen.

Seine Aufgabe ist es, sie durch den Tag zu begleiten - sei es bei gemeinsamen Kochgruppen, Spielenachmittagen oder auf dem Weg zu speziellen Psychotherapieangeboten. Wie seine Arbeit konkret aussieht und welche Herausforderungen sie mit sich bringt, seht ihr im Video.

Denn die enge Zusammenarbeit mit Inhaftierten sei laut Pais nicht für jeden etwas. Man müsse berufliche und private Ebene klar voneinander trennen können. Trotz professioneller Distanz gelingt es ihm jedoch, ein Vertrauensverhältnis zu den Gefangenen aufzubauen.

Die JVA Stuttgart Stammheim ist die größte Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg

In der JVA Stuttgart gibt es derzeit 955 reguläre Haftplätze für Männer und fünf Haftplätze für Frauen. Hinzu kommen weitere Bereiche wie die Transportabteilung, in der Inhaftierte nur vorübergehend untergebracht sind, sowie die Station, auf der Ruben Pais arbeitet: Dort stehen insgesamt 28 Betten für psychiatrische und somatische Patienten sowie für Inhaftierte mit Infektionskrankheiten zur Verfügung.