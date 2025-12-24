Arbeit an Weihnachten: Dienst wie jeder andere? Diese Leonberger Polizistin arbeitet an Heiligabend

Talissa Kneissler ist Polizeihauptmeisterin und arbeitet in diesem Jahr zum ersten Mal an Heiligabend. Bleibt Platz für Besinnliches – und für die Familie? Wie sind die Menschen drauf?
Heiligabend bedeutet bei vielen Menschen in Deutschland: Zeit mit der Familie zu verbringen, gut essen und trinken, Freude über Geschenke. Manche besinnen sich auch des eigentlichen Anlasses des Christfestes und gehen in die Kirche. Und ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet am 24. Dezember nicht – obwohl es sich bei dem Datum um keinen offiziellen Feiertag handelt.