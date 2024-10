Arabische Wähler in den USA: Enttäuscht von Kamala Harris

Arabische Wähler in den USA

Der Krieg in Nahost könnte die Präsidentschaftswahl im umkämpften Staat Michigan beeinflussen. Ein Stimmungsbild aus Dearborn.











Eigentlich hätte Abed Hammoud (58) in der heißen Phase des Wahlkampfs keine Zeit für Gespräche. Doch in diesem Jahr engagiert sich der lebenslange Demokrat und Gründer des Arab American Political Action Committee (AAPAC) nicht für seine Partei. „Ich wäre gerne Teil der Kamala Harris Kampagne gewesen, doch Gaza macht das für mich unmöglich“, sagt der quirlige Rechtsanwalt in seinem Büro, das nur ein paar Kilometer weit entfernt von der Weltzentrale des Autobauers Ford liegt.