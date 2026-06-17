AR-Brille: Snapchat-Firma bringt Brillen mit Mini-Display auf den Markt

1 Der Chef des Snapchat-Betreibers Snap, Evan Spiegel, demonstrierte Vorläufer der heutigen Specs bereits in den vergangenen Jahren. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Brillen mit durchsichtigen Gläsern, in denen Informationen eingeblendet werden können, sind seit langem ein Traum im Silicon Valley. Die Firma hinter einer Foto-App will unter den Ersten sein.











Link kopiert



Los Angeles - Die Macher der Foto- und Video-App Snapchat gehen unter die Vorreiter bei Brillen, die digitale Informationen einblenden können. Die Betreiberfirma Snap startete Vorbestellungen für das Gerät mit dem Namen Specs. Die Brillen mit sogenannter "erweiterter Realität" (Augmented Reality, AR) sollen voraussichtlich im Herbst in den USA, Großbritannien und Frankreich auf den Markt kommen. Den Preis setzte Snap auf 2.195 Dollar in den USA und 2.295 Euro in Frankreich an.