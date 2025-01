Der gemeinsame Song „APT.“ von BLACKPINK-Mitglied Rosé und Bruno Mars sorgt weltweit für Schlagzeilen und setzt neue Maßstäbe in der Musikindustrie. Ob in den UK-Charts, in Deutschland oder auf den internationalen Billboard-Rankings – der Hit erweist sich als globales Phänomen.

Rekorde in den britischen Charts

In den UK Official Singles Charts hat „APT.“ Geschichte geschrieben. Der Song hält sich mittlerweile in der vierten Woche auf Platz 2 und ist damit das erste K-Pop-Lied, das 12 Wochen in den Top 5 und vier Wochen in den Top 2 verweilt. Gleichzeitig führt der Track die Official Streaming Chart an.

Spitzenposition in Deutschland

Auch in den deutschen Charts dominiert „APT.“: Seit seinem Einstieg am 25. Oktober 2024 hat sich der Song kontinuierlich nach oben gearbeitet und hält sich nun in der dritten Woche in Folge auf Platz 1. Insgesamt ist der Song seit 13 Wochen in den deutschen Singlecharts vertreten.

In Deutschland und international ist Song nicht nur wegen seiner eingängigen Melodie zum Hit geworden. Dank des dazugehörigen Trinkspiels ist „APT.“ auch längst auf TikTok & Co ein viraler Hit.

Weltweiter Erfolg in den Billboard-Charts

International zeigt sich die beeindruckende Reichweite von „APT.“ in den Billboard Global Excl. U.S. Charts, wo der Song aktuell in der 12. Woche auf Platz 1 steht. Die Billboard Global Excl. U.S. Charts sind ein wöchentliches Musikranking, das die Erfolgszahlen von Songs weltweit berücksichtigt – jedoch ohne die Daten aus den USA.

Damit reiht sich „APT.“ hinter Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“ (14 Wochen) und Miley Cyrus’ „Flowers“ (13 Wochen) ein – die bisherigen Rekordhalter auf dieser Liste. Mit 119,6 Millionen Streams und 11.000 Verkäufen außerhalb der USA allein in der Woche vom 10. bis 16. Januar bleibt die Nachfrage nach dem Hit ungebrochen. Das Lied könnte sich also problemlos einreihen in die Liste der erfolgreichsten Songs aller Zeiten.

Rekord in der Pop Airplay Charts

„APT.“ hat außerdem die Pop Airplay Charts erobert und ist nun das höchstplatzierte Lied eines K-Pop-Acts in dieser Kategorie. Der Song erreichte Platz 4 und übertraf damit BTS’ „Dynamite“, das 2020 auf Platz 5 kletterte. Rosé ist damit die erste weibliche K-Pop-Künstlerin, die einen solch prominenten Erfolg in dieser Radio-Ranking-Liste feiern kann.

Rosé gehört ursprünglich zur K-Pop-Girlband BLACKPINK, die auch 2025 wieder neue Projekte plant. Derzeit gehen die vier Sängerinnen aber hauptsächlich Solo-Projekten nach. Band-Kollegin Jennie veröffentlicht beispielsweise am 7. März ihr erstes Solo-Album „Ruby“. Ob Kollaborationen mit Dua Lipa oder Childish Gambino ebenso zum weltweiten Hit werden?

YouTube-Rekord: 900 Millionen Views

Auch auf YouTube setzt „APT.“ Maßstäbe. Das Musikvideo erreichte am 19. Januar 2025 die Marke von 900 Millionen Aufrufen in nur 92 Tagen – schneller als jedes andere K-Pop-Video zuvor. Damit brach Rosé den bisherigen Rekord von PSYs „Gangnam Style“ (2012), der 144 Tage benötigte.

Ein globales Phänomen

„APT.“ ist weit mehr als nur ein musikalischer Hit. Der Song verbindet zwei Ausnahmekünstler und zeigt, wie sehr K-Pop mittlerweile in der globalen Musikwelt angekommen ist. Ob in den Charts, auf Streaming-Plattformen oder im Radio – Rosé und Bruno Mars haben mit „APT.“ einen Meilenstein geschaffen. Fans dürfen gespannt sein, ob dieser Hit noch weitere Rekorde brechen wird.