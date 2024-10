1 Der Titel "APT." des neuen Songs von Rosé und Bruno Mars bezieht sich auf ein Trinkspiel. Foto: Vershinin89/ Shutterstock

K-Pop-Star Rosé und Bruno Mars haben einen Song veröffentlicht, der nicht nur wegen seiner guten Stimmung viral geht. Inspiriert von einem südkoreanischen Trinkspiel namens „Apateu“ lädt der Track dazu ein, gemeinsam zu feiern. Doch was steckt genau hinter dem Song und dem Spiel?











Mit ihrem neuen Song „APT.“ haben K-Pop-Star Rosé und Bruno Mars ein Stück koreanische Trinkkultur in die Popwelt eingeführt. Die Idee entstand, als Rosé das koreanische Trinkspiel „Apateu“ ihren Studio-Kollegen vorstellte. Der Name „APT.“ steht dabei für das koreanische Wort 아파트 („apateu“), das „Apartment“ bedeutet. Neben „Apateu“ gibt es viele weitere Trinkspiele in Korea, die für gesellige Runden sorgen. Hier die Regeln für „Apateu“ und einige weitere beliebte koreanische Trinkspiele.