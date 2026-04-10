Aprilwetter zu spüren: Warm und kalt – Wochenende im Kreis Ludwigsburg zweigeteilt

In den kommenden Tagen sind bei den Temperaturen große Schwankungen zu erwarten. Zumindest einer der Wochenendtage dürfte aber frühsommerliche Gefühle aufkommen lassen.

„Der April macht beim Wetter was er will“: In den kommenden Tagen erwarten uns große Schwankungen beim Wetter. Während sich am Freitag recht kühle Luft durchsetzt, erwartet uns am Samstag kurzzeitig frühsommerliches Wetter. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Der nächste Wettersturz lässt jedoch nicht lange auf sich warten, bereits am Sonntag wird es von Norden kälter mit Höchstwerten von maximal noch 10 Grad.

Der Freitag bringt zunächst wolkenreiches Wetter mit sich, dabei können am Vormittag ein paar Regentropfen fallen. Ab der Mittagszeit lockert die Bewölkung auf, sodass sich am Nachmittag Sonnenschein und Quellwolken wechseln. Die Höchstwerte erreichen 11 Grad im Schwäbischen Wald und 13 Grad im Neckartal. Es weht ein böiger Wind aus Nordwesten. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, bei geringer Bewölkung sinken die Werte auf 7 Grad.

Bis zu 24 Grad am Samstag

Am Samstag erwartet uns frühsommerliches Wetter. Zu Beginn ziehen ein paar kompakte Wolkenfelder über die Region, spätestens zur Mittagszeit scheint die Sonne überall störungsfrei vom Himmel herab. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 20 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 24 Grad werden am Mittleren Neckar erreicht. Der Wind weht dazu schwach aus Südosten. In der Nacht zu Sonntag ziehen vom Schwarzwald Regenschauer auf, die Temperatur sinkt auf 8 Grad.

Der Sonntag bringt kühles und bewölktes Wetter mit sich, vor allem am Vormittag können noch Regentropfen fallen. In der zweiten Tageshälfte bleibt es trocken, die Sonne zeigt sich aber nur selten. Mit Höchstwerten von nur 7 bis 10 Grad wird es spürbar kälter sein.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es kühl und wechselhaft, am Montag und Dienstag fallen bei dichter Bewölkung immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen erreichen höchstens 7 bis 11 Grad. Ab der Wochenmitte wird es freundlicher und langsam etwas wärmer.