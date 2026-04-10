Aprilwetter zu spüren: Warm und kalt – Wochenende im Kreis Ludwigsburg zweigeteilt

In den kommenden Tagen sind bei den Temperaturen große Schwankungen zu erwarten. Zumindest einer der Wochenendtage dürfte aber frühsommerliche Gefühle aufkommen lassen.
„Der April macht beim Wetter was er will“: In den kommenden Tagen erwarten uns große Schwankungen beim Wetter. Während sich am Freitag recht kühle Luft durchsetzt, erwartet uns am Samstag kurzzeitig frühsommerliches Wetter. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Der nächste Wettersturz lässt jedoch nicht lange auf sich warten, bereits am Sonntag wird es von Norden kälter mit Höchstwerten von maximal noch 10 Grad.