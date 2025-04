Aprilscherze in und um Leonberg: Schwarzer Peter, künstliche Intelligenz und „Großdrohnen“

In Zeiten, in denen die Nachrichten tagtäglich immer abstruser werden, fällt es schwer, sich mit einem gelungenen Aprilscherz hervorzutun. In Leonberg und Umgebung gab es dennoch ein paar gute.

Falls Sie sich am Dienstag schon so richtig haben reinlegen lassen: Grämen Sie Sich nicht. Es ist schließlich der 1. April, da kann das schon mal passieren. Erst recht, wenn man den Brauch im morgendlichen Tran noch gar nicht so recht auf dem Schirm hat. Wir haben die besten Aprilscherze aus Leonberg und Umgebung aus diesem Jahr gesammelt.

Forderungen in der Politik werden immer absurder

Politik ist ja so eine Sache: Es gibt mittlerweile kaum mehr ein Tabu. Allerdings, liebe CDU im Kreis Ludwigsburg: Es gibt auch Grenzen! Dass ausgerechnet eine konservative Partei einen so altehrwürdigen Namen wie den „Grünen Heiner“ ins Visier genommen hat –eieiei. Wobei die Argumente der Christdemokraten in Sachen Korntal-Münchinger Schuttberg in sich zumindest ein bisschen schlüssig wirken: „Der Name stammt aus den Sechzigerjahren, als die Parteienlandschaft noch anders aussah“, wird der Kreisvorsitzende Rainer Wieland zitiert. Heute wirke er einseitig und unterstütze eine politische Richtung, das sei ungerecht. Dementsprechend begibt sich die CDU nun auch auf die Suche nach einem neuen Namen. „Schwarzer Peter“ oder „Black Jack“ seien jedoch ausgeschlossen.

Einige Fans der harten Gitarrenklänge dürften derweil geschockt ihren Morgenkaffee ausgespuckt haben ob der Nachricht, die da von den Macherinnen und Machern des Warmbronner Open Airs – des Rockxplosion – über sie hereinbrach. Nachdem sie zwei Tage zuvor die ersten vier Bands für die diesjährige Ausgabe verkündet hatten, legten sie nach: mit der Gruppe AI Rocks. Die sei der erste Headliner am ersten Augustwochenende – und die weltweit erste vollständig mit künstlicher Intelligenz generierte Rockband. „Durch den Zugriff auf weltweite Datenbanken der gesamten Musikgeschichte kann AI Rocks live auf der Bühne individuell angepasste Songs für jeden produzieren“, verkünden die Organisatoren. Und natürlich habe die Combo, von der übrigens in den Sozialen Medien auch ein Foto gezeigt wird, auch ihre Klassiker mit im Gepäck. Die heißen „Algorithm of Destruction“, „Highway to Data“ oder, besonders episch, „Smells Like AI Spirit“.

AI Rocks: als Headliner auf dem Rockxplosion? Foto: Rockxplosion

Schöne neue Welt auch beim für Leonberg zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg – das die Beamten künftig per „Großdrohne“ an ihrem Wohnort abholen und direkt zu deren Dienststellen fliegen lassen will. Das sei ökologisch, weil weniger Autos. Das sei ökonomisch, weil es Parkplätze spare und den Haushalt entlaste. Und das sei effizient, weil ohne Staus kein Stress. „Wir schweben einfach drüber“, verkündet das Präsidium hocherfreut. Der Pilotversuch laufe den gesamten April. Wer also demnächst eine Drohne mit Blaulicht erspähe... „keine Sorge, das ist nur unsere neue ‚Fliegende Streife’.“ Naja, so ganz glaubwürdig klingt das jetzt nicht. Da hat der Plan der Kollegen aus Hannover schon eher Hand und Fuß: Dort ist von einem Dienst-Alpaka die Rede, zur Verfolgung von Verdächtigen in Parks und Fußgängerzonen, zum Aufspüren illegaler Kräuterplantagen und zur Vernehmungsunterstützung. Stimmt schon, beim Blick in die großen Alpaka-Augen gesteht man einfach alles. Der Codename des Projekts: „Operation Flausch“.

Von Feuerwehren und einem Schneepflug

Den Feuerwehren in Leonberg und im Umland ist hingegen nur wenig zum Scherzen zumute. Ganz anders den Kameraden aus dem österreichischen St. Georgen am Ybbsfelde. Allerdings hat deren Veröffentlichung zum 1. April einen im wahrsten Sinne todernsten Hintergrund: Die Wehr möchte ihre Fahrzeuge mit einem Schneepflug versehen, um zugestellte Rettungsgassen ganz unkompliziert freiräumen zu können. Vielleicht wäre das ja, ganz unironisch, auch ein Modell für die Brandschützer in Leonberg, Gerlingen und Ditzingen, die ja ab und an auch zum Engelbergtunnel ausrücken müssen.

Der Grüne Heiner: Aus ihm wird wohl nicht der „Schwarze Peter“. Foto: Simon Granville

Apropos Verkehr: Das Pforzheimer Stadtmarketing hat Vollgas gegeben und tatsächlich ein großes Schild aufgestellt: „Pforzheimer Tiefpunkt“ heißt es auf einer täuschend echt aussehenden Sehenswürdigkeiten-Tafel kurz vor der berüchtigten A8-Ausfahrt Pforzheim-Ost in Richtung Karlsruhe – mit dem Zusatz: „Deutschlands längste Strecke für garantierte Schrittgeschwindigkeit“. Die Strecke ist seit Jahren eine Dauerbaustelle – und die Tafel vielleicht für den ein oder anderen Schmunzler genervter Pendler gut.

Thomas Müller zum TSV Heimerdingen?

Eine Steilvorlage bot derweil die Nachricht, dass Fußballer Thomas Müller beim FC Bayern München offenbar keinen neuen Vertrag mehr erhält. Gleich mehrere Amateurvereine in Deutschland vermeldeten daraufhin, dass der Offensivmann in der kommenden Saison in ihren Farben auflaufe. Vielleicht ist es bei der Internet-Recherche auch durchs Raster gefallen, aber zumindest der TSV Heimerdingen und die SKV Rutesheim haben Stand jetzt keine Ansprüche auf diese Neuverpflichtung erhoben.

April April! Woher kommt der Brauch?

Zum ersten Mal

In Deutschland wurden Aprilscherze schon im Jahr 1618 in Bayern erstmals bezeugt. Woher er aber genau kommt, darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse.

Beliebt

Eine Theorie, die besonders beliebt ist, bezieht sich auf die Kalenderreform des französischen Königs Karl IX. Der hatte den Neujahrstag im Jahr 1564 vom 1. April auf den 1. Januar verlegt. Besonders findige Witzbolde verschickten die Einladungen zu Neujahrsfeiern aber offenbar trotzdem weiter zum 1. April. Der Spott war groß für die, die darauf hereinfielen.

Fehlschläge

Aprilscherze gehen nicht immer gut aus. So zum Beispiel eine BBC-Reportage über die „Spaghetti-Ernte“ 1957. Der Sender zeigte Schweizer Bauersfrauen beim angeblichen Ernten von Spaghetti von Bäumen. Das führte zu tausenden Zuschaueranrufen, die solche Bäume bestellen wollten. Der Scherz flog natürlich auf, es hagelte es Proteste, die am Ruf der BBC und des Moderator Richard Dimbleby kratzten. Für große Irritationen sorgte auch die Nachricht eines Fernsehsenders in Baden-Württtemberg 2001, dass sämtliche alten Führerscheine ungültig seien.