Aprilscherz von Tesla Elon Musk scheitert als Witzbold

Von Simon Rilling 03. April 2018 - 11:55 Uhr

Elon Musk versucht sich als Witzbold – und scheitert grandios. An der Börse sackte der Wert der Tesla-Aktie am Montag zeitweise um acht Prozent ab.

Washington - Eines muss man Elon Musk lassen: langweilig wird es mit dem Tesla-Chef nie. Und doch, es läuft nicht so recht derzeit: hohe Schulden, Verzögerungen bei der Produktion, ein tödlicher Unfall trotz Autopilot – und nun hat Musk mit einem missglücktem Aprilscherz auch noch dafür gesorgt, dass es weiter bergab geht. Der 46-Jährige veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das ihn angeblich betrunken und schlafend zeigt. Trotz „großer Anstrengungen“ – etwa durch den Massenverkauf von Ostereiern – habe er nicht genug Geld auftreiben können, um die Pleite abzuwenden, schrieb Musk.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1