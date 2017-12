Apps für Silvester Damit rutschen Sie gut ins neue Jahr

Von (wue/spot) 29. Dezember 2017 - 15:06 Uhr

Natürlich ist das Smartphone auch an Silvester stets dabei Quelle: Unbekannt

Viele Menschen lieben es, mit einer rauschenden Silvesterfeier das neue Jahr zu begrüßen. Diese Apps helfen beim perfekten Party-Abend.

Gute Freunde, raue Mengen Alkohol und ein gigantisches Feuerwerk sind für viele drei der Hauptbestandteile einer gelungenen Silvesterparty. Diese fünf Apps können zusätzlich für die richtige Stimmung sorgen - oder auf vielen anderen Wegen helfen.

Das leibliche Wohl

Wer zu Hause oder bei Freunden feiert, der muss sich natürlich um gutes Essen und vor allem um die richtigen Getränke kümmern. Cocktail- und Longdrink-Fans bekommen mit der "Mixology"-App für iOS und Android den perfekten Barkeeper. Denn die App liefert tausende Rezepte - auf Wunsch auch nur die, für die die richtigen Zutaten vorhanden sind.

Stimmung anheizen

Die Privatparty ist lahm? Mit dem "King of Booze"-Trinkspiel für iOS und Android kommt jede Feier in Schwung. Spieler müssen sich entscheiden, ob sie eine Aufgabe erfüllen oder stattdessen lieber etwas trinken wollen. Die teils fiesen Challenges müssen aber nicht immer eine Bestrafung sein, denn wer würde beispielsweise nicht gerne "die hübscheste Frau im Zimmer" küssen.

Wo steigt die Party?

Wer noch weiterziehen oder beispielsweise grundsätzlich lieber im Club feiern möchte, der bekommt mit dem "whami Partyfinder" für iOS und Android das richtige Werkzeug in die Hand. Wie der Name schon verrät, sucht die App nach den angesagtesten Party-Locations der Stadt - und das nicht nur in Hamburg oder München, sondern auch in Paris, Prag, Barcelona und zahlreichen weiteren Metropolen.

Die Uhr im Blick

Damit man den Jahreswechsel dann nicht verpasst - oder zur falschen Zeit das Jahr 2018 begrüßt - bietet sich eine der zahlreichen Uhren-Apps an, zum Beispiel "AtomUhr (Gorgy Timing)" für iOS und "AtomUhr" für Android. Die iOS-App gleicht die Zeit beispielsweise mit der Cäsium-Atomuhr CS2 in Braunschweig ab.

Sicher wieder nach Hause

Kräftig mitgefeiert? Dann sollte man das Auto vermutlich besser stehen lassen. Sicher nach Hause kommen iOS- und Android-Nutzer unter anderem mit der App von "taxi.eu". Mit wenigen Tippern kann eines der insgesamt über 62.000 angeschlossenen Taxis in mehr als 100 europäischen Städten bestellt werden, darunter auch in Düsseldorf, Wuppertal, Augsburg und vielen weiteren deutschen Großstädten.