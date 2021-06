Unfall in Baden-Württemberg 35-Jähriger gerät unter abfahrenden Zug

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verabschiedet sich ein 35-Jähriger am Bahnhof in Adelsheim-Sennfeld von einer im Zug befindlichen Bekannten. Dabei stürzt er bei der Abfahrt in den Gleisbereich und wird schwer verletzt.