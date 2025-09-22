Apples neue Kopfhörer im Check: AirPods Pro 3 im Test: Klang zum Verlieben, Stille zum Staunen

Seit Freitag stehen die AirPods Pro 3 in den Regalen der Apple-Stores. Doch was können die neuen In-Ears im Praxistest? Lohnt sich der sofortige Umstieg?
Die AirPods gehören seit Jahren zu Apples größten Erfolgen. Mit den neuen AirPods Pro 3 will der Konzern nun noch einmal eine Schippe drauflegen - und schickt die wohl ambitioniertesten In-Ears seiner Firmengeschichte ins Rennen. Seit Freitag steht die neueste Generation in den Regalen der Apple Stores. Die Nachrichtenagentur spot on news bekam bereits einige Tage vor Verkaufsstart die Möglichkeit, die kleinen weißen Stöpsel im Alltag zu testen. Halten sie, was Apple verspricht?