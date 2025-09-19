Apples neue iPhones im Test: Das Air glänzt, Pro-Modelle liefern Power

Vier neue iPhones im Test - doch nur eines bricht mit der Routine. Das Air ist dünner, leichter und luxuriöser als alle Vorgänger. Doch gibt es auch Abstriche? Und wie schlagen sich die anderen Modelle?
Apple schickt in diesem Herbst vier Geräte ins Rennen: das iPhone 17, das iPhone 17 Pro, die größere Variante iPhone 17 Pro Max - und als eigenständiges, neues Modell das völlig neue iPhone Air. Die Nachrichtenagentur spot on news konnte die Smartphones bereits vor dem Verkaufsstart ausgiebig testen. Der erste Eindruck aus der Praxis: Die Pro-Varianten verfeinern Bewährtes mit mehr Kamera-Flexibilität und Laufzeit, das reguläre iPhone 17 ist einmal mehr der ausgewogene Allrounder - und das Air stiehlt mit seiner Eleganz den allermeisten Smartphones die Show.