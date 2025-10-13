Apple Watch Ultra 3 läuft allen davon

Apple hat seine Smartwatch-Reihe überarbeitet. Im Test überzeugt vor allem die Apple Watch Ultra 3 - mit spürbar längerer Akkulaufzeit, hellem Outdoor-Display und einer neuen Satelliten-Option für Notfälle. Auch Series 11 und SE 3 haben sinnvolle Updates erhalten, doch eine Uhr sticht klar hervor.
Apple hat seine iPhone- und Smartwatch-Palette überarbeitet - und setzt dabei vor allem bei der Ultra-Reihe an. Die neue Apple Watch Ultra 3 will zeigen, dass eine Apple-Smartwatch längst nicht mehr täglich an die Steckdose muss. Gleichzeitig bringt sie ein helleres Display, eine robustere Bauweise und erstmals eine Satelliten-Notfallfunktion. Doch auch die Series 11 und die SE 3 haben ein Feintuning erhalten. spot on news hat alle drei Modelle im Alltag getestet - vom Büro über das Workout bis zur Wochenendtour. Das Ergebnis: ein klarer Favorit, aber auch zwei solide Begleiter.