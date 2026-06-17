Apple Watch erkennt Herzfehler: „Die Uhr hat mein Leben gerettet“ – Stuttgarter bekommt Post vom Apple-Chef

Ein Radkurier aus Stuttgart erkennt mit einer Smartwatch einen Herzfehler. Er schreibt an den Apple-Chef, um sich zu bedanken - und bekommt tatsächlich eine Antwort von Tim Cook.
Irgendwann hilft auch der Fahrradmotor nicht mehr. Sogar auf dem E-Bike muss Aurelio Seyfried immer wieder Pausen einlegen, als er die Alte Weinsteige in Stuttgart hochstrampelt. Als Radkurier muss er möglichst schnell sein. Doch sein Körper macht das Tempo nicht mehr mit. Irgendwann versagt seine Kondition auch auf ebenen Straßen. Im Fitnessstudio das gleiche Spiel: Schnell wird es Seyfried auf dem Laufband schwindelig. Auf dem Ergometer muss er das Training nach wenigen Minuten unterbrechen. „Da habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergeht“, sagt der 28-Jährige.