Apple Watch erkennt Herzfehler: „Die Uhr hat mein Leben gerettet“ – Stuttgarter bekommt Post vom Apple-Chef

Ein Radkurier aus Stuttgart erkennt mit einer Smartwatch einen Herzfehler. Er schreibt an den Apple-Chef, um sich zu bedanken - und bekommt tatsächlich eine Antwort von Tim Cook.

Irgendwann hilft auch der Fahrradmotor nicht mehr. Sogar auf dem E-Bike muss Aurelio Seyfried immer wieder Pausen einlegen, als er die Alte Weinsteige in Stuttgart hochstrampelt. Als Radkurier muss er möglichst schnell sein. Doch sein Körper macht das Tempo nicht mehr mit. Irgendwann versagt seine Kondition auch auf ebenen Straßen. Im Fitnessstudio das gleiche Spiel: Schnell wird es Seyfried auf dem Laufband schwindelig. Auf dem Ergometer muss er das Training nach wenigen Minuten unterbrechen. „Da habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergeht“, sagt der 28-Jährige.

Apple-Chef antwortet auf Dankes-Mail

Seyfried ist froh, dass er die Zeichen richtig gedeutet hat. „Ich war sehr dankbar, dass die Apple Watch mich gewarnt hat“, sagt er. „Ich weiß nicht, was ansonsten passiert wäre.“ Aus Dankbarkeit schreibt er eine E-Mail an Tim Cook, der das Unternehmen noch bis August führt. „Wie die Apple Watch mein Leben gerettet hat“, heißt es in der Betreffzeile. „Für mich ist es nicht mehr nur ein technisches Gerät; es ist der Grund, warum ich mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann“, schreibt der Stuttgarter an den Apple-Chef.

Aurelio Seyfried kann es kaum fassen, als am Tag darauf tatsächlich eine Antwort von Tim Cook kommt. In der E-Mail vom Chef des Unternehmens aus Cupertino heißt es: „Ich bin so froh, dass du einen Arzt aufgesucht und die nötige Behandlung erhalten hast. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.“

Einige Modelle der Apple Watch überwachen die so genannte Pulsoxymetrie, also den Herzschlag und die Sauerstoffsättigung im Blut. Sobald ein unregelmäßiger Herzschlag auftritt, kann das ein Hinweis auf Vorhofflimmern sein. Dann schickt die Uhr eine Warnmeldung an den Träger und rät zu einem EKG. Einige Modelle wie die Apple Watch Ultra können Herzschläge direkt am Handgelenk messen: Dazu berührt man mit dem Zeigefinger den seitlichen Drehregler und misst 30 Sekunden lang die Herzschläge. Im besten Fall zeichnet sich ein Sinusrhythmus ab.

Die Uhr ersetzt nicht das EKG beim Kardiologen

Kardiologin Cathrin Theis vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart ist froh, dass Smartwatches mittlerweile Herztöne mitzeichnen können. Die Fachärztin für innere Medizin sagt: „Ich finde die Apple Watch super als Testgerät für zuhause.“ Mit Smartwatches könnten Herz-Rhythmus-Störungen bequem zuhause erkannt werden. Vor allem für die Dauerüberwachung sei eine EKG-Uhr gut geeignet. „Das ist viel besser, als alle paar Wochen zum Arzt zu gehen, der vielleicht in diesem Moment kein Herzrasen feststellen kann“, sagt Theis.

Apple Watch: Ein Elektrokardiogramm auf der Smartwatch zeigte Auffälligkeiten - daraufhin ging der Stuttgarter zum Arzt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Allerdings hat die Uhr auch ihre Grenzen. „Den Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt ersetzt die Uhr natürlich nicht“, sagt die Ärztin. Aber für eine Früherkennung oder eine Kontrolle nach einer OP sei das abgespeckte EKG durchaus zu empfehlen - auch wenn das Ein-Kanal-EKG nicht die zwölf Klebepflaster in einer Klinik ersetzt. Außerdem gebe es auch immer wieder Fehlmessungen. „Da reicht ein Wackler am Handgelenk – und schon bekommen wir Anfragen, ob mit dem Herzen was nicht stimmt.“ Dennoch sei eine Uhr als Kontrolle „tausendmal besser als alle sechs Monate ein 24-Stunden-Langzeit-EKG zu machen“.

Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung sind rund 1,8 Millionen Menschen von Vorhofflimmern betroffen. Dabei kommt es zu einem irregulären Herzschlag, der dazu führen kann, dass sich Blutgerinnsel bilden.

Das Risiko, von Vorhofflimmern betroffen zu sein, nimmt im Alter zu. Symptome sind unter anderem ein schnellerer Herzschlag, Müdigkeit und Atemnot. Apple warnt ausdrücklich davor, dass die Apple Watch den Herzrhythmus nicht dauerhaft kontrolliert - und medizinische Notfälle wie Herzinfarkte gar nicht erkennen kann. Der Uhr können also viele Symptome durchrutschen. Der US-Konzern empfiehlt: Wer sich unwohl fühlt, der solle eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Auch dann, wenn die Uhr keine Warnmeldung ausspuckt.

Vier Monate warten auf einen Termin beim Kardiologen

Aurelio Seyfried muss sich lange gedulden. Erst rund vier Monate nach seinem Hausarztbesuch hat er einen Termin beim Kardiologen bekommen. Die langen Wartelisten bei Herzspezialisten sind laut Theis durchaus üblich. „Es ist ein massives Problem, dass die Patienten keine Termine bekommen bei Kardiologen“, sagt die Ärztin. „Vier Monate sind da noch kurz gegriffen.“ Meistens warte man ein halbes Jahr oder noch länger. Patienten seien teilweise so verzweifelt, dass sie der Kardiologin per E-Mail ihre EKG-Diagramme zusenden. „Das ist einfach nicht der richtige Weg.“

Eine Ultraschallaufnahme des Herzens zeigte bei Seyfried, dass nicht nur Vorhofflimmern auftritt, sondern auch die linke Herzkammer leicht undicht ist. Er bekommt nun Tabletten gegen das Vorhofflimmern. „Wenn es schlecht läuft, dann muss ich operiert werden“, sagt er. „Ich hoffe, dass die Medikamente ausreichen.“ Seinen Job als Radkurier hat er mittlerweile aufgegeben.