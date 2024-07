Wenn Apple der Tradition treu bleibt, wird das neue iPhone 16 dieses Jahr im September veröffentlicht. Zeitlich zur neuen Linie wird vermutlich auch das neue Betriebssystem iOS 18 erscheinen.

„In den letzten zehn Jahren wurde die neue Version von iOS immer im September veröffentlicht, normalerweise in der zweiten oder dritten Woche“, heißt es auf dem Apple-Experten-Portal „Macworld“.

Lesen Sie auch

Erste iOS 18-Version soll im September erscheinen

Laut „Macworld“ werde es bis zur Veröffentlichung der Hauptversion im September mehrere Versionen geben, in denen Funktionen hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

Was iOS 18 selbst betrifft deuten Gerüchte darauf hin, dass es sich um eines der „wichtigsten iPhone-Software-Updates der letzten Jahre handeln könnte“. Allerdings: Informationen über kommende Apple-Produkte aus dem Netz sind jedoch oft unzuverlässig und das Endprodukt kann stark von den Spekulationen abweichen.

KI und RCS: Die neuen Features von iOS 18

Für iOS 18 vermutet „Macworld“ aber folgende Änderungen:

KI-Funktionen für Apple Music Wiedergabelisten und Apps wie Pages und Keynote

Siri soll neue Funktionen erhalten und in den„ultimativen virtuellen Assistenten“ verwandelt werden

Standard Rich Communication Services (RCS) als Alternative zu SMS/MMS. iMessage wird für iPhone-zu-iPhone-Chats nicht verschwinden, aber „RCS wird iPhone-zu-Android-Chats in vielerlei Hinsicht verbessern“.

Auch Design-Änderungen werden vermutet; Details gibt es hierzu jedoch nicht

Mehr Details gibt Apple „später im Jahr“ bekannt

Es wird erwartet, dass iOS 18 auf allen iPhones läuft, die in der Lage sind, iOS 17 auszuführen, was das iPhone XR, iPhone XS, iPhone SE 2 und neuere Modelle umfasst. CEO des kalifornischen Unternehmens Tim Cook hat wiederholt gesagt, dass Apple später in diesem Jahr mehr Details über seine generativen KI-Bestrebungen bekannt geben wird.