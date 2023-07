Das neue iPhone-Modell 15 wird bereits sehnsüchtig erwartet – und auch die Spekulationen über technische Neuerungen haben den Sommer über an Fahrt aufgenommen.

Und klar ist, wenn das neue Modell erscheint, gibt es in der Regel auch ein neues Betriebssystem – in diesem Fall ist das iOS 17. Auch das wird – wie das iPhone 15 – für den Herbst erwartet. In den vergangenen Jahren war es meist Mitte bis Ende September so weit. Wobei einige Analysten bereits davon sprechen, dass der übliche Erscheinungstermin in diesem Jahr von Apple nicht eingehalten werden kann und sich in den Oktober verschieben könnte.

Was ist neu bei iOS 17?

Anders als beim iPhone 15 gibt Apple für das kommende Betriebssystem aber schon mal erste Einblicke. So sollen Anrufe personalisiert werden können – klingelt das Mobiltelefon, erscheint zeitgleich ein entsprechend zugeordnetes Bild des Anrufers auf dem Bildschirm.

Ein neues Sicherheitsfeature wird die Heimwegbegleitung sein – mit der Familie oder Freunde angezeigt bekommen, ob man gut und sicher zu Hause angekommen ist.

Erleichterungen wird es im Bereich der Nachrichtenverwaltung und dem Versenden von Nachrichten geben – hier sollen Nutzer ihre Kommunikation mit andern einfacher organisieren können.

Für alle, denen lange Sprachnachrichten ein Gräuel sind, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Mit iOS 17 soll es die Möglichkeit geben, sich Sprachnachrichten als Text anzeigen zu lassen.

Und zu guter Letzt gibt es auch für alle Kreativen eine Neuigkeit. Mit dem neuen Betriebssystem soll es die Möglichkeit geben, aus eigenen Fotos ganz einfach Sticker zu erstellen.

Neben oben aufgeführten Neuerungen wird es auch auf technischer Seite viel Neues geben – etwa im Bereich AirDrop, der Passwortverwaltung oder bei der Tastatur.