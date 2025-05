Apple TV+ gibt Starttermin bekannt: The Morning Show kehrt zurück: Vierte Staffel startet im Herbst

The Morning Show" kehrt zurück: Vierte Staffel startet im Herbst

Fast zwei Jahre nach dem Finale der dritten Staffel kehrt "The Morning Show" zurück. Apple TV+ hat den Starttermin für die vierte Staffel mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekannt gegeben.











Nach einer fast zweijährigen Pause kehrt eine der erfolgreichsten Apple TV+-Serien auf die Bildschirme zurück: "The Morning Show" startet am kommenden Mittwoch in die vierte Staffel. Wie der Streaming-Dienst mitteilte, wird die Emmy-prämierte Serie mit Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) als Hauptdarstellerinnen fortgesetzt.