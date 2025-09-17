Apple-Serie geht weiter: The Morning Show erhält fünfte Season

Unmittelbar vor dem Start der vierten Staffel hat Apple TV+ bereits die fünfte Season von "The Morning Show" mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bestellt.
Die Streaming-Erfolgsgeschichte geht weiter: Apple TV+ hat laut US-Medien die beliebte Serie "The Morning Show" unmittelbar vor der Premiere der vierten Staffel am Mittwoch um eine fünfte Season verlängert. Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) als Hauptdarstellerinnen und ausführende Produzentinnen werden damit ihre Geschichte als Nachrichtensprecherinnen eines fiktiven TV-Senders fortsetzen können.