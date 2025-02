Apple hat das neueste Familienmitglied der Iphone-Modelle präsentiert: das iPhone 16e. Das neue Smartphone ist eine günstigere Option der 16er-Generation und hat einen großen Vorteil gegenüber der 15er-Modelle.

Das 16e misst 16,1 Zoll und punktet laut Pressemitteilung mit einer "bahnbrechenden Batterielaufzeit", die bis zu zwölf Stunden länger als andere iPhone SE-Varianten läuft. Versprochen wird zudem die Power des A18 Chips der neuesten Generation.

Damit enthält das günstigere Modell denselben Prozessor, der auch im aktuellen iPhone 16 steckt. Großer Vorteil: Somit läuft ab April auch Apple Intelligence auf dem Modell, Apples eigene KI. Mit ihr soll man etwa störende Elemente in Bildern entfernen können oder durch natürliche Sprache die eigenen Bilder und Videos in der Foto-App durchsuchen können.

Durch Apple Intelligence sollen Apple-Produkte hilfreicher werden: "Von Schreibwerkzeugen, um Texte zu verbessern, über zusammengefasste Mitteilungen, die das Wichtigste in den Vordergrund bringen, bis zur Fähigkeit, mit Beschreibungen nach so gut wie allem in Fotos und Videos zu suchen", beschrieb Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple, schon im Oktober letzten Jahres.

ChatGPT kann in die Schreibwerkzeuge integriert werden

Zudem ist ChatGPT auf dem neuen Handy in die Schreibwerkzeuge und Siri integriert - somit können Nutzer und Nutzerinnen auf das Wissen der KI zugreifen, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen. Die Nutzung des Chatbot ist kostenlos und ohne Erstellung eines eigenen Accounts möglich, wobei die IP-Adresse nicht sichtbar ist und keine Anfragen gespeichert werden, wie Apple mitteilt. Die ChatGPT-Integration kann auch deaktiviert werden.

Das iPhone 16e wird ab dem 28. Februar in Weiß und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein. Der Preis beginnt bei 699 Euro, womit es 250 Euro günstiger als das aktuelle iPhone 16 ist. Apple Intelligence soll ab April auch hierzulande verfügbar sein. Vorbestellungen sind ab diesem Freitag, 21. Februar, möglich.