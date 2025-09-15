Apple: Um wie viel Uhr kommt iOS 26 raus?

Heute erscheint Apples neues Betriebssystem iOS 26 offiziell für alle kompatiblen iPhones. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Zwar hat Apple diese Uhrzeit nicht offiziell bestätigt, allerdings hat sich bei dem Tech-Riesen über die Jahre ein gewisses Zeitfenster für den Release neuer iOS-Updates etabliert. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass iOS 26 heute Abend in Deutschland ausgerollt wird. Wie immer erfolgt die Verteilung allerdings schrittweise – mitunter kann es also je nach Serverauslastung zu Verzögerungen kommen. Welche iPhones das Update erhalten, lesen Sie in unserer Übersicht.

Was kann iOS 26? Mit iOS 26 hält eine Vielzahl an Neuerungen Einzug auf das iPhone. Besonders auffällig ist das neue Design namens „Liquid Glass“, das erstmals seit über einem Jahrzehnt die Optik von Apples Betriebssystem grundlegend verändert. Transparente und reflektierende Elemente lassen die Oberfläche lebendiger und moderner wirken. Icons, Menüleisten und Steuerelemente erscheinen im Glas-Look und reagieren dynamisch auf Hintergründe und Lichtsituationen. Auch Sperr- und Homebildschirm profitieren von diesen Neuerungen, etwa durch 3D-Effekte und individuell anpassbare Uhrzeit.

Ein Kernpunkt von iOS 26 ist zudem die Integration von Apple Intelligence, also neuen KI-Funktionen. Live-Übersetzung in Text, Telefonaten und FaceTime steht nun systemweit zur Verfügung. Nachrichten und Telefongespräche können in mehreren Sprachen in Echtzeit übersetzt werden – zunächst in Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch. Praktisch sind die neuen Interaktionsmöglichkeiten: So lassen sich in Gruppenchats Umfragen erstellen, individuelle Chat-Hintergründe festlegen und Tippanzeigen anzeigen. Die Telefon-App erhält eine modernisierte Oberfläche, Anruffilter sowie einen Assistenten, der bei Warteschleifen aktiv wird und informiert, sobald ein Gesprächspartner verfügbar ist.

Darüber hinaus gibt es Verbesserungen bei CarPlay, Apple Music, Wallet und der Fotos-App. Letztere bietet nun eine übersichtlichere Struktur und neue Möglichkeiten, Fotos eindrucksvoll zu präsentieren – zum Beispiel mit räumlichen 3D-Effekten. In CarPlay finden sich kompakte Anzeigen für Anrufe und Live-Aktivitäten. Apple Wallet kann jetzt digitale Ausweise speichern und aktuelle Reiseinformationen als Live-Aktivitäten anzeigen.