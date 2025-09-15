Apple: Um wie viel Uhr kommt iOS 26 raus?

Heute wird iOS 26 von Apple veröffentlicht. Um wie viel Uhr wird das Update bereitgestellt?
Heute erscheint Apples neues Betriebssystem iOS 26 offiziell für alle kompatiblen iPhones. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Zwar hat Apple diese Uhrzeit nicht offiziell bestätigt, allerdings hat sich bei dem Tech-Riesen über die Jahre ein gewisses Zeitfenster für den Release neuer iOS-Updates etabliert. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass iOS 26 heute Abend in Deutschland ausgerollt wird. Wie immer erfolgt die Verteilung allerdings schrittweise – mitunter kann es also je nach Serverauslastung zu Verzögerungen kommen. Welche iPhones das Update erhalten, lesen Sie in unserer Übersicht.